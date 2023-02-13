Расселл — о борьбе с Хэмилтоном: никто и не вспомнит, что я обошёл его в личном зачёте

Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл признался, что не придаёт большого значения своему преимуществу над звёздным напарником и соотечественником Льюисом Хэмилтоном по итогам сезона-2022.

Напомним, Расселл завершил чемпионат на четвёртом месте, Хэмилтон стал шестым.

«Лично для меня победа в Бразилии имеет большее значение, чем личный зачёт. Так или иначе, а никто и не вспомнит, что я обошёл Льюиса по очкам. Я стал лишь четвёртым, а места за пределами пьедестала никому не принадлежат.

Если бы год назад мне предложили победу в Гран-при, поул и восемь подиумов, то я бы ответил: «Нет, спасибо». Мои амбиции и амбиции команды гораздо выше», – приводит слова Расселла издание Auto Motor und Sport.

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