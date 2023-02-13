Фото: «Макларен» представил новую машину сезона-2023

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – MCL60.
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав в Кубке конструкторов 159 очков. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива соотечественника Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».
График презентаций сезона-2023:
«Астон Мартин» — 13 февраля (22:00 мск);
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
Ранее Ландо Норрис представил дизайн своего нового шлема.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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