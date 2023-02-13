Новый руководитель «Макларена» рассказал о цели на сезон-2023

Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал своё назначение, а также обозначил цель для команды в предстоящем сезоне.

«Этот сезон будет для меня первым в роли руководителя команды, и я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить каждого из наших 700 сотрудников за работу, проделанную ради этой машины. Наша цель — продолжать развиваться как команда и подтягиваться к лидерам пелотона. У нас есть для этого всё необходимое», — сказал Стелла в рамках официальной презентации «Макларена».

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

Ранее «Макларен» представил свой новый болид, получивший название MCL60 – в честь 60-летия компании.