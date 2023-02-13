В «Альпин» объявили, что провели обкатку своего нового болида

Сегодня, 13 февраля, новый болид французской команды Формулы-1 «Альпин» впервые вышел на трассу. Как сообщили в пресс-службе гоночного коллектива, машина преодолела 100 километров на трассе в Сильверстоуне. За рулём болида были французские пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли.
Примечательно, что «Альпин» не опубликовала ни одной фотографии с сегодняшней обкатки. Команда проведёт презентацию новой машины в четверг, 16 февраля.
Напомним, в минувшем сезоне Пьер Гасли выступал за «Альфа Таури» и с 23 очками занял 14-е место в общем зачёте пилотов. В 2023 году Гасли стал напарником Окона. По итогам сезона-2022 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Ранее новобранец французской команды рассказал о своих ощущениях от перехода в команду.
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