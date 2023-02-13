Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо дал оценку новому болиду «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо дал оценку новому болиду «Астон Мартин»
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о новом болиде британского коллектива и амбициях команды.

«Я всегда говорил, что вижу яркие амбиции «Астон Мартин». Вот мы презентуем машину на новой базе: думаю, теперь каждый может увидеть масштаб наших амбиций и нацеленность в сердце организации.

Но машина также важна – и AMR23 выглядит невероятно тщательно скомпонованной и высокоэффективной. Я был приятно удивлён, когда первый раз попробовал в деле прошлогоднюю машину. Думаю, мы можем вместе раскрыть немалую скорость. Не могу дождаться начала», – заявил испанский гонщик во время презентации «Астон Мартин».

Вот он, новый амбициозный проект Алонсо в Формуле-1. Как выглядит болид «Астон Мартин» Вот он, новый амбициозный проект Алонсо в Формуле-1. Как выглядит болид «Астон Мартин»

Ранее британская команда опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – AMR23.

Новость по теме
Фото: «Астон Мартин» представил новую машину на сезон-2023 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023