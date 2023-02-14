«Мы не в школе». Норрис — о запрете ФИА на политические высказывания

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис прокомментировал запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несанкционированные политические и религиозные высказывания.
«Мы уже не в школе. И мы не должны спрашивать обо всём и говорить, можем ли мы сделать что-то. Я считаю нас достаточно взрослыми для того, чтобы принимать решения. Да, иногда люди принимают глупые решения, но это нормально для жизни. Насколько я понимаю, уже достаточно гонщиков неодобрительно высказались об этом.
Очень важно, чтобы мы как пилоты могли высказываться. И я не считаю, что Ф-1 должна двигаться к ограничению того, что мы должны делать или говорить, и влиять на нас, потому что мы хотим только лучшего. Мы не используем свою публичность в противоправных целях», – приводит слова Норриса ESPN.
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