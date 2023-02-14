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Алонсо рассказал, когда «Астон Мартин» сможет начать бороться за победы

Алонсо рассказал, когда «Астон Мартин» сможет начать бороться за победы
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перспективах команды на ближайшие два сезона.

«Я верю, что мы можем одержать победу на одном из Гран-при. Не думаю, что в этом году, но, может быть, в следующем. Хочется смотреть правде в глаза. Я не могу никому сказать, что мы будем бороться за победы в этом сезоне. Я солгу, если скажу это. Но в то же время мы хотим иметь хорошую машину для начала и работать и развивать её на протяжении всего сезона.

Может быть, во второй половине года мы сможем подобраться ближе, если будет возможность. Если возможность появится, мы её не упустим. Но в начале я ожидаю несколько сложных гонок, пока мы не поймём, как работает машина», — приводит слова Алонсо ESPN.

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