В «Макларене» признались, что не совсем довольны своим новым болидом

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о новом автомобиле команды. Его она представила вчера, 13 февраля.
«Оценивая наши результаты по прошлому году, мы присматривались к конкурентам и выявили множество областей для прогресса. Хорошая новость заключается в том, что практически все они были решены. Я бы не хотел быть слишком конкретным, но, безусловно, они связаны преимущественно с аэродинамикой. Также мы поработали с шинами. Но не только. Были и другие моменты. Мы счастливы, хотя и не совсем довольны тем, что представляет собой машина. При этом с оптимизмом ожидаем, что вскоре сделаем хороший шаг вперёд.
В общем, хотя мы и довольны автомобилем в большинстве моментов, есть некоторые области, в которых мы немного запоздали в разработке. Так что в краткосрочной перспективе, может, выгоду у нас извлекать не получится, и я призываю оставаться реалистами. Но в нашем спорте такая большая конкуренция, что я был бы удивлён, если б у нас получилось всё сразу», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.
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