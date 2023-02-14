Пиастри ответил, скажется ли на нём скандал с переходом в «Макларен»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что не ощущает дополнительного давления из-за скандала, связанного с его уходом из «Альпин».

«Я вхожу в сезон довольно уверенно. Всё улеглось, когда все факты всплыли наружу и вся история стала ясна большинству людей. Так что я не думаю об этом. Я полностью сосредоточен на работе в «Макларене» и думаю, что время — хороший лекарь для большинства вещей. Я сосредоточен на том, где я сейчас нахожусь, у меня много работы по подготовке с «Маклареном», и эта подготовка идёт очень хорошо. Хотя драма и создала большое напряжение, она не имеет никакого отношения к моему пилотированию.

После того как мы прошли через слушания и их результаты оказались в нашу пользу, нужно было просто решить, как будет выглядеть уход из «Альпин». Как только это произошло, я смог полностью сосредоточиться на «Макларене». Повышенное внимание ко мне? Не думаю, что это добавляет какого-либо давления», — приводит слова Пиастри RaceFans.