Алонсо показал шлем на сезон-2023

Двукратный чемпион Формулы-1, новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свой шлем на сезон-2023.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» (308 очков). Топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл») (305 баллов).



График презентаций сезона-2023:



«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.