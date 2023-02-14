Алонсо показал шлем на сезон-2023
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Двукратный чемпион Формулы-1, новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свой шлем на сезон-2023.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» (308 очков). Топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл») (305 баллов).
График презентаций сезона-2023:
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
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