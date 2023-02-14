«Феррари» представила болид на сезон-2023 Формулы-1. Фото

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала авто нынешнего года. Соответствующие фотографии появились в соцсетях гоночного коллектива.

Фото: Ferrari.com

Фото: Ferrari.com

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.



Как и в прошлом году, пилотами «Скудерии» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.



График презентаций сезона-2023:



«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.

Роберт Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»: