«Феррари» представила болид на сезон-2023 Формулы-1. Фото
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала авто нынешнего года. Соответствующие фотографии появились в соцсетях гоночного коллектива.
Фото: Ferrari.com
Фото: Ferrari.com
В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
Как и в прошлом году, пилотами «Скудерии» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.
График презентаций сезона-2023:
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
Роберт Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:
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