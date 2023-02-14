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«Феррари» представила болид на сезон-2023 Формулы-1. Фото

«Феррари» представила болид на сезон-2023 Формулы-1. Фото
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала авто нынешнего года. Соответствующие фотографии появились в соцсетях гоночного коллектива.

Фото: Ferrari.com

Фото: Ferrari.com

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

Как и в прошлом году, пилотами «Скудерии» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

График презентаций сезона-2023:

«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

Роберт Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:

«Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE «Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE
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