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Появилось фото шлемов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса

Появилось фото шлемов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса
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Представлены фотографии шлемов пилотов итальянской команды «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, в которых они выступят в новом сезоне Формулы-1.

Напомним, в Кубке конструкторов прошлого сезона «Скудерия» заняла второе место. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». В 2022 году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.

В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:

«Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE «Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE
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