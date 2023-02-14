Появилось фото шлемов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса
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Представлены фотографии шлемов пилотов итальянской команды «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, в которых они выступят в новом сезоне Формулы-1.
Напомним, в Кубке конструкторов прошлого сезона «Скудерия» заняла второе место. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». В 2022 году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:
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