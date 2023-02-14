В «Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04
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Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» поделилась новой видеозаписью, на кадрах которой демонстрируется выезд на трассу нового автомобиля, получившего индекс AT04.
«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:
Презентация нового болида «Альфа Таури» состоялась 13 февраля. Его ливрея отличается от прошлогодней. На машине появилось немного красного цвета в честь нового партнёра команды — польской нефтяной компании ORLEN.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин». В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков.
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