В «Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» поделилась новой видеозаписью, на кадрах которой демонстрируется выезд на трассу нового автомобиля, получившего индекс AT04.

«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:

Презентация нового болида «Альфа Таури» состоялась 13 февраля. Его ливрея отличается от прошлогодней. На машине появилось немного красного цвета в честь нового партнёра команды — польской нефтяной компании ORLEN.



В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин». В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков.