Шарль Леклер рассказал о первых впечатлениях после обкатки нового болида «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился первыми впечатлениями от нового болида команды. Напомним, его презентация состоялась сегодня, 14 февраля.



«Ощущения прекрасные, первые километры на трассе после огромного количества работы в симуляторе ощущаются по-особенному. Я дал первые впечатления о машине для инженеров, всё прошло хорошо. Приятно видеть наших болельщиков во Фьорано. Это делает нашу команду, «Феррари», особенной, и, надеюсь, тифози смогут подтолкнуть нас вперёд. Машина очень хороша, так что, Карлос, тебе тоже будет весело», — сказал Леклер во время презентации.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: