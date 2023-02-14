Шварцман заявил, что проведёт в этом сезоне две тренировки в составе «Феррари»

Резервный гонщик «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о своих обязанностях в сезоне-2023 Формулы-1. Ранее российско-израильский пилот исполнял роль тест-пилота «Феррари».



«У меня новая роль в этом году, новый вызов, и это очень интересно. Будет много интересного, в этом году я буду ездить с командой по миру. Очевидно, что никуда не денется и работа на симуляторе, которая очень важна. Кроме того, у меня будут две тренировки за рулём SF-23. С нетерпением жду всего этого», — заявил Шварцман во время презентации нового болида «Феррари» SF-23.



Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» будет являться Антонио Джовинацци. На тех Гран-при, когда итальянец будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, именно Шварцман будет приезжать на этапы на случай необходимости подменить кого-то из боевых гонщиков.