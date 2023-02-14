В «Феррари» раскрыли главные изменения в машине по сравнению с болидом 2022 года

Директор «Феррари» по шасси Энрико Кардиле рассказал о главных изменениях нового болида по сравнению с предыдущей версией.
«Наша машина 2023 года — это модернизированная версия той, на которой мы гонялись в прошлом году, но в действительности она была полностью переработана. С аэродинамической стороны мы увеличили вертикальную прижимную силу, чтобы ещё больше адаптироваться к новым аэродинамическим правилам и достичь желаемых характеристик баланса. Подвеска также была переработана, чтобы поддержать аэродинамику и увеличить диапазон регулировок, которые можно сделать с автомобилем на трассе.
Наиболее очевидные изменения произошли в области передней подвески, где мы перешли на низкую штангу. Переднее крыло также изменилось, как и конструкция носовой части, а кузов представляет собой более экстремальную версию того, что мы видели в прошлом сезоне», — сказал Кардиле на пресс-конференции.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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