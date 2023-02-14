В «Феррари» рассказали, как постарались исправить проблемы с надёжностью двигателя

Энрико Гуальтьери, глава отдела по разработке силовых установок «Феррари», высказался о шагах команды, которые она предприняла с целью исправления надёжности двигателя.



«Подготовительные работы к новому сезону обычно являются одним из самых напряжённых периодов в году, и эта зима не стала исключением. Развитие силовых установок было заморожено с прошлого года. Это и жидкости, и масло, и топливо. Разрешены только те модификации, которые связаны с надёжностью, которая и была нашей ахиллесовой пятой в прошлом сезоне.



Мы сосредоточились на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателях. В то же время попытались извлечь выгоду из опыта, полученного на трассе в прошлом сезоне, и изучили все отзывы относительно слабости используемых нами компонентов силового блока. Мы также пересмотрели наши процедуры сборки.



Мы попытались понять первопричины проблем, с которыми столкнулись на трассе, и использовали все доступные нам инструменты, чтобы попытаться их решить. Это включало все области по опробованию новых решений за очень короткий промежуток времени. Могу сказать, что наша работа никогда не заканчивается. Она основана на постоянном совершенствовании компонентов, чтобы в итоге достичь требуемого уровня надёжности», — сказал Гуальтьери во время презентации болида «Феррари».

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: