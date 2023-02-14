«Феррари» представила новый болид Формулы-1: все фотографии новинки

14 февраля итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила свой новый болид.

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.



Как и в прошлом году, пилотами «Скудерии» будут монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

«Ощущения прекрасные, первые километры на трассе после огромного количества работы в симуляторе ощущаются по-особенному. Я дал первые впечатления о машине для инженеров, всё прошло хорошо. Приятно видеть наших болельщиков во Фьорано. Это делает нашу команду, «Феррари», особенной, и, надеюсь, тифози смогут подтолкнуть нас вперёд. Машина очень хороша, так что, Карлос, тебе тоже будет весело», — сказал Леклер во время презентации.

Лучшие фото с презентации «Феррари» — в нашей галерее.