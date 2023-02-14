«Феррари» использовала на новой машине элемент, который в 2022-м запретили «Мерседесу»

Новый болид «Феррари» SF-23 был оснащён серией хитроумных соединителей плоскостей переднего крыла, которые «Мерседес» был вынужден удалить в прошлом году, когда возникли сомнения в их законности.

Оригинальная версия, появившаяся на пит-лейне в Остине в прошлом году, вызвала разговоры соперников, поскольку она включала пять соединителей, которые были сделаны таким образом, чтобы влиять на воздушный поток.



Конкуренты были недовольны этой конструкцией, поскольку считали, что она нарушает статью 3.9.8 Технического регламента Формулы-1, которая ограничивает возможности использования таких компонентов для аэродинамического усиления. Правила гласили, что, хотя такие соединители разрешены, они не должны оказывать прямого аэродинамического воздействия и их основной ролью должна быть «механическая, структурная или измерительная».

В рамках пересмотренного технического регламента на 2023 год, который был опубликован в начале декабря, ФИА удалила ключевое предложение, в котором говорилось о том, что такие соединители могут быть установлены по механическим, структурным или измерительным причинам.



Это означает, что если соединители обеспечивают «структурное соединение» между последовательными профилями переднего крыла и соответствуют строгим требованиям измерений, то теперь они полностью легальны — независимо от того, какой аэродинамический эффект они обеспечивают.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: