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«Очень круто». Алексей Попов объяснил, почему он в восторге от презентации «Феррари»

«Очень круто». Алексей Попов объяснил, почему он в восторге от презентации «Феррари»
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о презентации нового болида команды «Феррари», которая состоялась в присутствии болельщиков сегодня, 14 февраля, на базе в Маранелло.

«Фантастическая презентация у «Феррари». Это тот случай, когда «Скудерия» всем показала, как это нужно делать. В этом году у нас уже было несколько хороших презентаций. Несколько раз казалось, что это неплохо, это лучше, чем у остальных. Но даже в доковидные времена не помню, чтобы кто-то так здорово всё сделал, как сегодня это было у «Феррари». Мало того что это было с публикой, так они ещё построили специальную трибуну на трассе во Фьорано, где обычно трибун нет. Всё это просто очень круто», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:

«Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE «Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE
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