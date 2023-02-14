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Алексей Попов высказался о болиде «Феррари» на сезон-2023

Алексей Попов высказался о болиде «Феррари» на сезон-2023
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Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился впечатлениями от нового автомобиля итальянской команды «Феррари». Его она представила сегодня, 14 февраля.

«Уже до того, как мы увидели машину, был настоящий разогрев. Затем нам показывают машину. Я бы не сказал, что авто какое-то революционное. Это продолжение концепции прошлого года. Может, менее экстремально сделаны понтоны. Но тем не менее в духе прошлого года. Поговаривают, что решили проблемы с надёжностью мотора. А значит, они могут поднять его режим, а значит — выиграют много лошадиных сил. Но пока об этом говорить, наверно, рано», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:

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