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Эстебан Окон представил шлем на новый сезон Формулы-1

Эстебан Окон представил шлем на новый сезон Формулы-1
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Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне главной гоночной серии.

Новый шлем гонщика выполнен преимущественно в чёрном и красном цветах.

Новый шлем Окона

Новый шлем Окона

Фото: Социальные сети Эстебана Окона

Фото: Социальные сети Эстебана Окона

Фото: Социальные сети Эстебана Окона

Фото: Социальные сети Эстебана Окона

В предстоящем сезоне у Эстебана Окона сменится напарник. «Альпин» покинул двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а его место во французском коллективе займёт Пьер Гасли. Стоит отметить, что у Гасли с Оконом были непростые отношения в прошлом.

В Кубке конструкторов в прошлом сезоне «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Сам Эстебан Окон набрал 92 очка и занял восьмое место в общем зачёте пилотов, опередив своего напарника Фернандо Алонсо на девять баллов.

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