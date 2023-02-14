Эстебан Окон представил шлем на новый сезон Формулы-1

Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне главной гоночной серии.
Новый шлем гонщика выполнен преимущественно в чёрном и красном цветах.
Новый шлем Окона
Фото: Социальные сети Эстебана Окона
Фото: Социальные сети Эстебана Окона
Фото: Социальные сети Эстебана Окона
Фото: Социальные сети Эстебана Окона
В предстоящем сезоне у Эстебана Окона сменится напарник. «Альпин» покинул двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, а его место во французском коллективе займёт Пьер Гасли. Стоит отметить, что у Гасли с Оконом были непростые отношения в прошлом.
В Кубке конструкторов в прошлом сезоне «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Сам Эстебан Окон набрал 92 очка и занял восьмое место в общем зачёте пилотов, опередив своего напарника Фернандо Алонсо на девять баллов.
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