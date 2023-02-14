Леклер назвал цель «Феррари» в новом сезоне
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.
«В первую очередь мы хотим прибавить. В прошлом году мы уже совершили большой шаг вперёд. Теперь в этом сезоне нам нужно сделать то же самое и, как мы надеемся, выиграть чемпионат мира. Такова цель команды в этом году. Хотим выиграть больше гонок, начать выступать стабильнее с первой и до последней гонки. Надеюсь, у нас получится взять титул», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.
В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, уступив лишь Максу Ферстаппену. Напарник Леклера Карлос Сайнс стал пятым.
В Кубке конструкторов «Феррари» также заняла второе место. Первое место — у «Ред Булл».
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