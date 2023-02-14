«Мерседес» опубликовал фото Мика Шумахера в новом комбинезоне
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала новый пост в социальных сетях, где показала резервного пилота Мика Шумахера в новом комбинезоне на сезон-2023.
Мик Шумахер в новом комбинезоне
Напомним, в прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за американскую команду «Хаас», но в конце 2022 года в коллективе приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким пилотом и заменили его на Нико Хюлькенберга.
В итоге Шумахер-младший подписал контракт резервного гонщика с «Мерседесом». Кроме того, он будет выполнять роль резервиста и в «Макларене».
«Мерседес» проведёт презентацию новой машины на сезон-2023 Формулы-1 одним из последних, 15 февраля. Ранее немецкая команда показывала новый комбинезон на примере боевого пилота Джорджа Расселла.
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