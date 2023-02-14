В «Альпин» показали тизер своего нового болида

Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин» после успешной обкатки нового болида в социальных сетях показала тизер машины. Французский коллектив проведёт презентацию нового болида в четверг, 16 февраля.
Тизер нового болида «Альпин»
Фото: Пресс-служба «Альпин»
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
График презентаций сезона-2023:
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
Ранее появилась первая фотография нового автомобиля французской команды «Альпин», который получил индекс A 523. Фотографию сделал один из болельщиков во время обкатки новинки на трассе «Сильверстоун».
- 14 февраля 2023
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59
-
17:40
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:22
-
15:22
-
15:19
-
15:07
-
14:45
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
12:48
-
12:29
-
11:56
-
10:58
-
10:31
-
10:27
-
09:46
-
00:30
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:03
-
22:58
-
22:23
-
21:46
-
21:24