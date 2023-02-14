В «Альпин» показали тизер своего нового болида

Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин» после успешной обкатки нового болида в социальных сетях показала тизер машины. Французский коллектив проведёт презентацию нового болида в четверг, 16 февраля.

Тизер нового болида «Альпин» Фото: Пресс-служба «Альпин»

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.

График презентаций сезона-2023:



«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.

Ранее появилась первая фотография нового автомобиля французской команды «Альпин», который получил индекс A 523. Фотографию сделал один из болельщиков во время обкатки новинки на трассе «Сильверстоун».