Джордж Расселл показал новый шлем на предстоящий сезон Формулы-1
Поделиться
Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне главной гоночной серии.
Фото: Социальные сети Джорджа Расселла
В прошлом сезоне Формулы-1 Джордж Расселл занял четвёртое место в общем зачёте пилотов. Британец выиграл одну гонку в сезоне. Победа стала для Джорджа первой в карьере, а также стала единственной для «Мерседеса» в сезоне-2022. Напарник Расселла, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки впервые в карьере.
15 февраля «Мерседес» планирует провести презентацию. До этого немецкая команда показала новые комбинезоны на предстоящий сезон на примере Джорджа Расселла и Мика Шумахера.
Новость по теме«Мерседес» опубликовал фото Мика Шумахера в новом комбинезоне
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
22:49
-
21:27
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59
-
17:40
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:22
-
15:22
-
15:19
-
15:07
-
14:45
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
12:48
-
12:29
-
11:56
-
10:58
-
10:31
-
10:27
-
09:46
-
00:30
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:03
-
22:58
-
22:23
Партнерский контент