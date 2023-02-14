Джордж Расселл показал новый шлем на предстоящий сезон Формулы-1

Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне главной гоночной серии.

Фото: Социальные сети Джорджа Расселла

В прошлом сезоне Формулы-1 Джордж Расселл занял четвёртое место в общем зачёте пилотов. Британец выиграл одну гонку в сезоне. Победа стала для Джорджа первой в карьере, а также стала единственной для «Мерседеса» в сезоне-2022. Напарник Расселла, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки впервые в карьере.



15 февраля «Мерседес» планирует провести презентацию. До этого немецкая команда показала новые комбинезоны на предстоящий сезон на примере Джорджа Расселла и Мика Шумахера.