Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл показал новый шлем на предстоящий сезон Формулы-1

Джордж Расселл показал новый шлем на предстоящий сезон Формулы-1
Комментарии

Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне главной гоночной серии.

Фото: Социальные сети Джорджа Расселла

В прошлом сезоне Формулы-1 Джордж Расселл занял четвёртое место в общем зачёте пилотов. Британец выиграл одну гонку в сезоне. Победа стала для Джорджа первой в карьере, а также стала единственной для «Мерседеса» в сезоне-2022. Напарник Расселла, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки впервые в карьере.

15 февраля «Мерседес» планирует провести презентацию. До этого немецкая команда показала новые комбинезоны на предстоящий сезон на примере Джорджа Расселла и Мика Шумахера.

Новость по теме
«Мерседес» опубликовал фото Мика Шумахера в новом комбинезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023