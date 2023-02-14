Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Управляющий директор «Феррари»: мы построили самолёт, у которого нет аналогов по скорости

Управляющий директор «Феррари»: мы построили самолёт, у которого нет аналогов по скорости
Комментарии

Управляющий директор «Феррари» Бенедетто Винья высоко оценил новую машину итальянской команды на предстоящий сезон Формулы-1.

«Мы построили одноместный самолёт, у которого нет аналогов с точки зрения скорости», — приводит слова Виньи FormulaPassion.

14 февраля «Феррари» представила новый болид.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл». По итогам минувшего сезона команду покинул руководитель Маттиа Бинотто, которого сменил Фредерик Вассёр, ранее занимавший аналогичный пост в «Альфа Ромео».

Пилотами «Феррари» в новом сезоне, как и в прошлом году, будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

График презентаций сезона-2023:

«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

«Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE «Феррари» для нового сезона Ф-1! В презентации принял участие Шварцман. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023