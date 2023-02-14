Управляющий директор «Феррари»: мы построили самолёт, у которого нет аналогов по скорости
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Управляющий директор «Феррари» Бенедетто Винья высоко оценил новую машину итальянской команды на предстоящий сезон Формулы-1.
«Мы построили одноместный самолёт, у которого нет аналогов с точки зрения скорости», — приводит слова Виньи FormulaPassion.
14 февраля «Феррари» представила новый болид.
В прошлом сезоне итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл». По итогам минувшего сезона команду покинул руководитель Маттиа Бинотто, которого сменил Фредерик Вассёр, ранее занимавший аналогичный пост в «Альфа Ромео».
Пилотами «Феррари» в новом сезоне, как и в прошлом году, будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
График презентаций сезона-2023:
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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