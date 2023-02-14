Сайнс: «Феррари» проявила смелость, организовав заезд на новой машине

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс похвалил свою команду за презентацию нового болида на предстоящий сезон Формулы-1.
«Первый опыт был потрясающим. Сегодня я позволю себе немного похвалить команду и мероприятие, которое было организовано. Думаю, Формуле-1 нужны такие мероприятия, такие презентации, на которых вы собираете всех представителей СМИ, фанатов, наших партнёров, инженеров, которые участвовали в проекте, механиков. Вы объединяете их и проводите настоящую презентацию с рабочей машиной.
Думаю, команда проявила смелость, проведя заезд, потому что это первый круг на этом болиде, она всегда может испортиться. Но мы рискнули показать что-то другое, и я надеюсь, что вам, ребята, понравилось. По мне, это был хороший день для команды», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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