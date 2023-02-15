Карун Чандхок назвал лучшего новичка в Формуле-1 предстоящего сезона

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри является лучшим новичком чемпионата в этом году.

«Лучший ночивок 2023 года? Ставлю все деньги на Пиастри. Не могу вспомнить новичка, который пришёл бы с таким ажиотажем и ожиданиями со времён Льюиса Хэмилтона. Действительно не могу.

Он здорово пришёл в чемпионат. Есть две большие команды, которые ведут спор о нём, два босса этих команд, которые также участвует в этом. А он даже и круга не проехал! Это был смелый шаг с его стороны, и нельзя не приветствовать это», — сказал Чандхок в подкасте на Autosport.

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Ранее Чандхок назвал пилота, способного заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».