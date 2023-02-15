Алонсо рассказал, чему он может научиться у Стролла

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу партнёра по команде Лэнса Стролла.
«Опыт, который он имеет в команде, будет очень важен для меня в первых двух гонках. Я помню, как в 2021 году, когда я вернулся в спорт на первые четыре или пять гонок, мне было очень трудно почувствовать передние шины, почувствовать руль и тому подобное.
Я предполагаю, что у меня снова будет этот процесс, потому что это новая команда, новый усилитель руля, новая философия гонок — и мне придется очень внимательно следить за тем, что делает Лэнс, и что я могу взять из этого.
Мы оба чувствуем, что это важный сезон для нас обоих, для Лэнса тоже, он уже несколько лет в команде, и я думаю, что пришло время поднять уровень для нас обоих и помочь команде», — приводит слова Алонсо GPFans.
- 15 февраля 2023
-
10:49
-
10:32
-
10:02
-
00:37
- 14 февраля 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:27
-
22:49
-
21:27
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59
-
17:40
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:22
-
15:22
-
15:19
-
15:07
-
14:45
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
12:48
-
12:29
-
11:56
-
10:58
-
10:31