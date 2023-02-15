Алонсо рассказал, чему он может научиться у Стролла

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу партнёра по команде Лэнса Стролла.

«Опыт, который он имеет в команде, будет очень важен для меня в первых двух гонках. Я помню, как в 2021 году, когда я вернулся в спорт на первые четыре или пять гонок, мне было очень трудно почувствовать передние шины, почувствовать руль и тому подобное.

Я предполагаю, что у меня снова будет этот процесс, потому что это новая команда, новый усилитель руля, новая философия гонок — и мне придется очень внимательно следить за тем, что делает Лэнс, и что я могу взять из этого.

Мы оба чувствуем, что это важный сезон для нас обоих, для Лэнса тоже, он уже несколько лет в команде, и я думаю, что пришло время поднять уровень для нас обоих и помочь команде», — приводит слова Алонсо GPFans.