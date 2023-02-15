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Марко назвал одну из причин успеха Ферстаппена в прошлом сезоне Формулы-1

Марко назвал одну из причин успеха Ферстаппена в прошлом сезоне Формулы-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что одной из причин успешного выступления пилота Макса Ферстаппена в прошлом сезоне стало снижение веса болида до предельного лимита в 798 килограммов.

«Только во второй половине сезона вес автомобиля достиг лимита. Это было одной из причин, по которой Макс Ферстаппен совершил впоследствии марш-бросок», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона он набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, Шарль Леклер из «Феррари», набрал 308 баллов. В сезоне-2022 Макс одержал 15 побед, установив рекорд Формулы-1.

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