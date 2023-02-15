Леклер согласился с тем, что в начале сезона в команде не должно быть первого пилота

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что пилоты команды перед началом чемпионата должны находиться в равных условиях.
«Я полностью согласен с философией о том, что в команде не должно быть первого номера, нельзя так начинать год. Я думаю, что для нас с Карлосом важно быть полностью мотивированными, чтобы проделать как можно лучшую работу в первой части сезона, подталкивать друг друга к лучшим результатам.
Если в какой-то момент чемпионата один из гонщиков полностью включится в борьбу за победу в этом чемпионате, то я уверен, что команда сделает всё возможное, чтобы гонщик, который борется за чемпионство, был в наилучших условиях. Об этом мы поговорим позже, но в начале сезона, думаю, это будет неправильно», — приводит слова Леклера Racer.com.
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