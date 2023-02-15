Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Petronas Motorsports по ошибке показали болид «Мерседеса» за 90 минут до презентации

Petronas Motorsports по ошибке показали болид «Мерседеса» за 90 минут до презентации
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Petronas Motorsports провело тестовую трансляцию на своём YouTube-канале, где показало болид «Мерседеса» W14 за 90 минут до официальной презентации команды. Судя по скриншоту с трансляции, немецкая команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранит собственную уникальную концепцию боковых понтонов.

Презентация новой машины «Мерседеса» начнётся в 12:15 по московскому времени.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.

Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный. LIVE! Новый болид «Мерседеса» по ошибке показали заранее! И он снова чёрный и необычный. LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023