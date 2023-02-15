Petronas Motorsports по ошибке показали болид «Мерседеса» за 90 минут до презентации
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Издание Petronas Motorsports провело тестовую трансляцию на своём YouTube-канале, где показало болид «Мерседеса» W14 за 90 минут до официальной презентации команды. Судя по скриншоту с трансляции, немецкая команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранит собственную уникальную концепцию боковых понтонов.
Презентация новой машины «Мерседеса» начнётся в 12:15 по московскому времени.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.
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