«Мерседес» представил авто на сезон-2023 Формулы-1, вернувшись к чёрной ливрее. Фото

Немецкая команда Формулы-1 «Феррари» продемонстрировала болид нынешнего года. Фотографиями автомобиля поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов.
Фото: Mercedes Benz AG
Фото: Mercedes Benz AG
Фото: Mercedes Benz AG
Фото: Mercedes Benz AG
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
Пилотами «Мерседеса», как и в прошлом году, будет британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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