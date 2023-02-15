Пилоты «Мерседеса» оценили новый болид команды
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Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл высказались по поводу нового болида команды.
Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов.
Расселл: «С эстетической точки зрения машина выглядит здорово! Она мощная, агрессивная, выделяется».
Хэмилтон: «Захватывающе видеть эволюцию нашей машины, то, как она изменилась. Мы перепроектировали, оптимизировали и добавили инновации в так много узлов машины — это впечатляет! И я люблю новую ливрею! Её посыл — мы настроены серьёзно».
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
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