Пилоты «Мерседеса» оценили новый болид команды

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл высказались по поводу нового болида команды.

Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов.

Расселл: «С эстетической точки зрения машина выглядит здорово! Она мощная, агрессивная, выделяется».



Хэмилтон: «Захватывающе видеть эволюцию нашей машины, то, как она изменилась. Мы перепроектировали, оптимизировали и добавили инновации в так много узлов машины — это впечатляет! И я люблю новую ливрею! Её посыл — мы настроены серьёзно».

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».