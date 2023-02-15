Тото Вольф высказался о новом автомобиле «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу нового автомобиля команды, который она представила сегодня, 15 февраля. Авто получило индекс W14.

«Прошлый год был непростым, но мы многое изучили. Надеюсь, 2023-й докажет, что мы поняли, как исправлять проблемы и улучшать машину.

У W13 определённо была скорость, но нам никак не удавалось полностью раскрыть её и использовать всю прижимную силу. Наша машина очень хорошо выступала в конце сезона, однако на некоторых трассах знаменитое дельфинирование оставалось, и машина никогда не отзывалась на действия гонщиков достаточно хорошо, что ограничивало их в возможности атаковать. Мы постарались сохранить всё хорошее, чем было в W13, и исправить имевшиеся проблемы», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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