Стало известно, какую выгоду получают команды Формулы-1 от ливрей с чёрным цветом

По данным Auto Motor und Sport, вес краски на современных болидах Формулы-1 составляет от пяти до шести килограммов. По этой причине в нынешнем сезоне все переходят на ливреи, где много чёрного, то есть неокрашенных деталей из углеволокна. Стоит отметить, что экономия шести килограммов веса теоретически позволяет проехать круг по среднестатистической трассе Формулы-1 на три десятые секунды быстрее.
Напомним, сегодня, 15 февраля, презентацию своего болида провёл «Мерседес». Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
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