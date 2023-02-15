«Мерседес» подписал многолетний контракт со спонсором, расставшимся с «Феррари»

Команда Формулы-1 «Мерседес» подписала многолетнее соглашение с американской транснациональной компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Technologies. Об этом информирует пресс-служба немецкого гоночного коллектива.
Отмечается, что стратегическое сотрудничество позволит использовать возможности платформы Snapdragon на благо «Мерседеса» и его глобальной базы поклонников.
Напомним, ранее компания Qualcomm сотрудничала с «Феррари». В начале января этого года стало известно, что обе стороны решили прекратить кооперацию. Сообщалось, что Qualcomm не понравилось, что для дорожных автомобилей «Скудерия» выбрала другого партнёра, который к тому же является конкурентом американской компании.
По слухам, по контракту с «Феррари» Qualcomm ежегодно выплачивал $ 25 млн.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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