Команда «Альпин» уточнила время презентации своего болида

Французская команда Формулы-1 «Альпин» проведёт презентацию нового болида завтра, 16 февраля, в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.



Ранее появилась первая фотография нового автомобиля французской команды «Альпин», который получил индекс A523. Фотографию сделал один из болельщиков во время обкатки новинки на трассе «Сильверстоун».