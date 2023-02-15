Команда «Альпин» уточнила время презентации своего болида
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» проведёт презентацию нового болида завтра, 16 февраля, в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба команды.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
Ранее появилась первая фотография нового автомобиля французской команды «Альпин», который получил индекс A523. Фотографию сделал один из болельщиков во время обкатки новинки на трассе «Сильверстоун».
Новость по темеВ интернет попала первая фотография нового болида «Альпин»
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