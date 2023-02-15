«Начинаем позади остальных». В «Мерседесе» считают, что их болид слабее, чем у конкурентов

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт высказался по поводу нового болида команды, подчеркнув, что на старте сезона машина будет слабее, чем у конкурентов.
«В ближайшие несколько месяцев мы будем работать над тем, чтобы как можно быстрее добиться максимальной производительности автомобиля. Мы начинаем позади остальных и не являемся фаворитами.
Это необычная позиция для нас за последние 10 лет, но мы сосредоточены на себе и работаем над тем, как сделать лучшую работу, на которую мы способны», — приводит слова Эллиота The Race.
Напомним, сегодня, 15 февраля, «Мерседес» провёл свою презентацию болида. Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
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