«Начинаем позади остальных». В «Мерседесе» считают, что их болид слабее, чем у конкурентов

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт высказался по поводу нового болида команды, подчеркнув, что на старте сезона машина будет слабее, чем у конкурентов.

«В ближайшие несколько месяцев мы будем работать над тем, чтобы как можно быстрее добиться максимальной производительности автомобиля. Мы начинаем позади остальных и не являемся фаворитами.



Это необычная позиция для нас за последние 10 лет, но мы сосредоточены на себе и работаем над тем, как сделать лучшую работу, на которую мы способны», — приводит слова Эллиота The Race.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Мерседес» провёл свою презентацию болида. Команда решила вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.