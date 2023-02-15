Норрис — об отсутствии побед: иногда это трудно, потому что я конкурентоспособный парень
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Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис рассказал о своём отношении к тому, что он не борется за победы в Формуле-1.
«Временами это трудно, потому что я конкурентоспособный парень и хочу побеждать. Но мне очень комфортно там, где я сейчас нахожусь. Я уверен в команде… и это самое важное для меня — дать уверенность себе, а заодно и всему коллективу.
Посмотрим, каким будет прогресс в этом сезоне, что мы сможем сделать к концу сезона. И как команда будет выступать в конце сезона, когда мы уже перейдём на использование новой аэродинамической трубы», — приводит слова Норриса F1i.com.
Ранее Норрис прокомментировал запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несанкционированные политические и религиозные высказывания.
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