Норрис — об отсутствии побед: иногда это трудно, потому что я конкурентоспособный парень

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис рассказал о своём отношении к тому, что он не борется за победы в Формуле-1.

«Временами это трудно, потому что я конкурентоспособный парень и хочу побеждать. Но мне очень комфортно там, где я сейчас нахожусь. Я уверен в команде… и это самое важное для меня — дать уверенность себе, а заодно и всему коллективу.

Посмотрим, каким будет прогресс в этом сезоне, что мы сможем сделать к концу сезона. И как команда будет выступать в конце сезона, когда мы уже перейдём на использование новой аэродинамической трубы», — приводит слова Норриса F1i.com.

Ранее Норрис прокомментировал запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несанкционированные политические и религиозные высказывания.