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Льюис Хэмилтон: над созданием нового авто «Мерседеса» работали более 2000 человек

Льюис Хэмилтон: над созданием нового авто «Мерседеса» работали более 2000 человек
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, отметив работу команды над созданием нового автомобиля, получившего индекс W14. Презентация болида «Мерседеса» состоялась сегодня, 15 февраля. Команда решила вернуться к чёрной ливрее.

«Сегодня важный момент для нас, для команды. На создание W14 ушло бесчисленное количество часов и колоссальный объём тяжёлой работы, где было задействовано более 2000 человек. Как же я горжусь каждым без исключения членом нашей команды! Мы работали вместе. И с чем бы мы ни столкнулись в этом году, будем действовать сообща», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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