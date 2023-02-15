Льюис Хэмилтон: над созданием нового авто «Мерседеса» работали более 2000 человек

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, отметив работу команды над созданием нового автомобиля, получившего индекс W14. Презентация болида «Мерседеса» состоялась сегодня, 15 февраля. Команда решила вернуться к чёрной ливрее.

«Сегодня важный момент для нас, для команды. На создание W14 ушло бесчисленное количество часов и колоссальный объём тяжёлой работы, где было задействовано более 2000 человек. Как же я горжусь каждым без исключения членом нашей команды! Мы работали вместе. И с чем бы мы ни столкнулись в этом году, будем действовать сообща», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: