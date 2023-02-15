«Астон Мартин» показал видео первого выезда на трассу своего нового болида

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала короткий видеоролик с шейкдауна своего нового болида AMR23, представленного позавчера, 13 февраля. Обкатка новой машины проводится на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу

Напомним, сегодня, 15 февраля, свой новый болид представила немецкая команда «Мерседес». Новинка получила индекс W14. Интересно, что обкатка нового автомобиля Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла также проходит сегодня на «Сильверстоуне», однако две команды, вероятно, используют разные конфигурации автодрома и таким образом не мешают друг другу или вовсе не пересекаются на трассе.



В четверг, 16 февраля, последней в Ф-1 свою презентацию проведёт «Альпин».