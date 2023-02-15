Вольф ответил на вопрос, повлияет ли возраст Хэмилтона на условия его нового контракта

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации с новым контрактом с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и о том, будет ли возраст Льюиса влиять на возможные финансовые условия соглашения.



«Думаю, что возраст в этом случае не будет играть никакой роли. Посмотрите, насколько сильно лучшие спортсмены раздвинули границы. Я думаю о Томе Брэди, который и в 45 лет отлично бросает и ловит мяч. Возраст вообще не имеет значения.



Что до ситуации с контрактом, то мы всегда находили лучшие решения, которые отражали ценность Льюиса для команды и спорта, а с другой стороны — «Мерседес» это именно та команда, в которой он хотел бы быть. Это никогда не было предметом споров. Мы не затягиваем эту ситуацию, расклад отличный, как и в прошлые годы. Сейчас для нас обсуждение нового контракта не находится на первом месте по приоритетам, но мы продолжим это совместное путешествие.



У нас уже было первое обсуждение контракта, но я не хотел бы привязываться к каким-то датам, потому что на данном этапе это не так важно для обеих сторон. У нас есть целый сезон, и мы постараемся найти для этого правильное время», — приводит слова Тото Вольфа Crash.