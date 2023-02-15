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В «Мерседесе» показали фото с обкатки болида. Ранее сообщалось о проблемах с мотором

В «Мерседесе» показали фото с обкатки болида. Ранее сообщалось о проблемах с мотором
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые фотографии с обкатки нового болида W14, которая прошла сегодня, 15 февраля, на трассе в Сильверстоуне.

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Примечательно, что ранее сообщалось, что команда столкнулась с проблемами на шейкдауне — якобы на болиде коллектива отказал двигатель. Как информировал источник, команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы.

При этом, несмотря на данную информацию, судя по всему, шейкдаун всё-таки состоялся.

Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.

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