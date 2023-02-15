Ральф Шумахер: командам Ф-1 повезло иметь Мика в качестве запасного пилота

Бывший пилот Формулы-1, немец Ральф Шумахер высказался о племяннике Мике Шумахере в качестве резервиста «Мерседеса» и «Макларена» в сезоне-2023.

«Командам Формулы-1 повезло иметь такого человека, как Мик. Он понимает, что происходит вокруг, он знает трассы. Он фактически только что вышел из машины. Это также хорошая возможность и для него. Учитывая четыре потенциальных места, у него больше шансов сесть за руль», – приводит слова Шумахера издание Sky Sports Germany.

Напомним, минувший сезон Мик Шумахер провёл за «Хаас», однако в американской команде приняли решение не продлевать контракт и заменили его на Нико Хюлькенберга.

Ранее в интервью Ральф Шумахер высмеял слова Фернандо Алонсо о шансах Лэнса Стролла на титул.