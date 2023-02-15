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Стали известны подробности технических проблем «Мерседеса» на обкатке болида

Стали известны подробности технических проблем «Мерседеса» на обкатке болида
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Причиной проблем с зажиганием на обкатке болида «Мерседеса» стало неправильное крепление двигателя, сообщает Virutas de Goma.

Как информирует источник, проблемы оказались решаемыми и не выходящими за «рамки возможного». Это не помешало команде провести шейкдаун. При этом завтра в «Мерседесе» планируют отработать полноценный съёмочный день.

Напомним, ранее сообщалось, что «Мерседес» столкнулся с более серьёзными проблемами, однако информация в итоге не подтвердилась.

Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.

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Источник: «Мерседес» столкнулся с проблемами с двигателем на обкатке новой машины
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