Расселл подвёл итоги шейкдауна новой машины, не упомянув о проблемах с мотором

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал обкатку новой машины команды на трассе в Сильверстоуне. Примечательно, что Расселл никак не упомянул о проблемах с мотором, о которых ранее сообщали в СМИ.
«День прошёл гладко. Но что-то определённое сказать трудно. В прошлом году после обкатки у нас тоже было не так много мыслей. В основном потому, что тогда полноценной обкатке помешала погода.
Сегодняшний результат в любом случае не стоит воспринимать всерьёз, нам просто нужно убедиться, что всё работает и проблем нет, как и причин для беспокойства. Нам нужно быть уверенными в том, что машина будет готова для тестов в Бахрейне. Именно там будет настоящая проверка. Как бы нам ни хотелось получить результат по итогам такого дня, он абсолютно не важен», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.
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