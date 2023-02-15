Тото Вольф надел на презентацию «Мерседеса» обувь Льюиса Хэмилтона
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Забавная история случилась перед началом презентации команды «Мерседес». Руководитель коллектива Тото Вольф признался пилоту команды, семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, что надел его туфли на мероприятие.
«Ого, классные туфли», — подметил Льюис Хэмилтон перед презентацией, обратив внимание на ноги Вольфа.
«Знаешь, чья это обувь?» — ответил Вольф.
Льюис Хэмилтон: Нет.
Вольф в этот момент указал пальцем на него.
Л.Х.: О чём ты?
Т.В.: Они забыли мои туфли для фотосессии, а эти мне понравились.
Л.Х.: Выглядят здорово.
Т.В.: Они стояли под твоей вешалкой. Так гораздо лучше.
Л.Х.: Они дорогие, нелепо!
Т.В.: Я думаю, что нас снимают.
Напомним, презентация нового болида W14 состоялась сегодня, 15 февраля.
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