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Тото Вольф надел на презентацию «Мерседеса» обувь Льюиса Хэмилтона

Тото Вольф надел на презентацию «Мерседеса» обувь Льюиса Хэмилтона
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Забавная история случилась перед началом презентации команды «Мерседес». Руководитель коллектива Тото Вольф признался пилоту команды, семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, что надел его туфли на мероприятие.

«Ого, классные туфли», — подметил Льюис Хэмилтон перед презентацией, обратив внимание на ноги Вольфа.

«Знаешь, чья это обувь?» — ответил Вольф.

Льюис Хэмилтон: Нет.

Вольф в этот момент указал пальцем на него.

Л.Х.: О чём ты?

Т.В.: Они забыли мои туфли для фотосессии, а эти мне понравились.

Л.Х.: Выглядят здорово.

Т.В.: Они стояли под твоей вешалкой. Так гораздо лучше.

Л.Х.: Они дорогие, нелепо!

Т.В.: Я думаю, что нас снимают.

Напомним, презентация нового болида W14 состоялась сегодня, 15 февраля.

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