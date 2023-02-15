Тото Вольф надел на презентацию «Мерседеса» обувь Льюиса Хэмилтона

Забавная история случилась перед началом презентации команды «Мерседес». Руководитель коллектива Тото Вольф признался пилоту команды, семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, что надел его туфли на мероприятие.



«Ого, классные туфли», — подметил Льюис Хэмилтон перед презентацией, обратив внимание на ноги Вольфа.



«Знаешь, чья это обувь?» — ответил Вольф.



Льюис Хэмилтон: Нет.



Вольф в этот момент указал пальцем на него.



Л.Х.: О чём ты?



Т.В.: Они забыли мои туфли для фотосессии, а эти мне понравились.



Л.Х.: Выглядят здорово.



Т.В.: Они стояли под твоей вешалкой. Так гораздо лучше.



Л.Х.: Они дорогие, нелепо!



Т.В.: Я думаю, что нас снимают.

Напомним, презентация нового болида W14 состоялась сегодня, 15 февраля.