Мик Шумахер раскрыл планы на 2023 год

Резервный пилот «Мерседеса» и «Макларена», немец Мик Шумахер поделился планами на 2023 год в отсутствие регулярных выступлений в «Королевских гонках».

«Принял ли я участие в каких-либо тестовых сессиях? Да, это правда, я побывал за рулём машины Формулы-3. В этом году планирую часто выступать, столько, сколько смогу, в разных сериях и на разных машинах.

Я решил, что в текущем году хочу оставаться в такой же хорошей форме, как и всегда. Я чувствую, что уже пришёл в форму. Хотя к началу сезона я хочу стать ещё лучше», – цитирует Шумахера издание Racingnews365.

Ранее в интервью Ральф Шумахер высказался о Мике в качестве резервиста «Мерседеса» и «Макларена».